В России обруганная мигрантом спортсменка заявила об опасениях из-за «мстителей»

Боец UFC Алексеева об обругавшем ее мигранте: он является угрозой для общества

Выступающая в UFC россиянка Ирина Алексеева назвала снятого ей на видео мигранта угрозой для всего российского общества. Слова спортсменки приводит издание «Подъем» в Telegram.

Ранее боец UFC сняла видео, на котором преградивший ей дорогу мигрант выражает недовольство внешним видом девушки и говорит, что «у нас так не ходят».

После решения депортировать иностранца спортсменка заявила о возможном возмездии. «Я опасаюсь, что найдутся мстители, потому что все люди разные», — сказала она.

Мигрант на автомобиле подрезал Алексееву и ее подругу во время велопрогулки. Он назвал девушек «свиньями» и заявил, что внешность спортсменки не позволяет определить ее пол. После задержания он принес извинения, которые девушка сочла неискренними и попросила выслать иностранца из России.