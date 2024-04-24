В России отреагировали на учения НАТО в Финляндии

Представитель МИД России Захарова назвала провокацией учения НАТО в Финляндии

Учения Североатлантического альянса (НАТО), которые начнутся 26 апреля недалеко от российско-финской границы, носят провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача — демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию», — отреагировала Захарова на учения.

По ее словам, представители альянса целенаправленно нагнетают обстановку вокруг «российской угрозы». Представитель МИД назвала учения частью гибридной войны против России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. Данную меру он обосновал союзническими обязательствами в рамках НАТО, а также эффективностью взаимного сдерживания США и СССР в период холодной войны.