В Швеции дали совет Герасимову

NBC: Россия может продвигаться вперед, так как обладает инициативой на поле боя

Вооруженные силы (ВС) России могут воспользоваться возможностью продвигаться вперед, так как обладают инициативой на поле боя. Об этом сообщает NBC со ссылкой на доцента кафедры военных исследований Шведского университета обороны в Стокгольме Мэтью Форда.

«На месте [начальника Генштаба ВС России Валерия] Герасимова я бы продвигался вперед изо всех сил, пока есть возможность», — посоветовал шведский эксперт в беседе с изданием.

Форд отметил, что «Россия владеет инициативой на поле боя», а поставки военной техники США на Украину в рамках нового пакета помощи вряд ли повлияют на ситуацию коренным образом. По словам эксперта, поставляемое оружие поможет «защитить критически важную инфраструктуру», но не способно «противостоять нынешнему темпу российской активности».

Ранее в США заявили, что пакет помощи Украине, выделенный США, важен для Киева, но не способен коренным образом изменить ситуацию на поле боя и «волшебным образом» решить все проблемы Украины.