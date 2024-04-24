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06:41, 24 апреля 2024Мир

В США предрекли победу Байдена на праймериз в Пенсильвании

CNN спрогнозировал победу Байдена на праймериз в Пенсильвании с 91 % голосов
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: POL NAMER / Reuters

Победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штате Пенсильвания одержит действующий президент США Джозеф Байден. Такой прогноз сделал телеканал CNN.

Как предрек телеканал, действующий глава государства получит 91 процент голосов. Это позволит ему заручиться поддержкой 147 делегатов, которые смогут высказаться за кандидата на съезде Демократической партии.

Для выдвижения на выборы будущему кандидату надо будет набрать не менее 1 968 голосов делегатов.

Ранее стало известно о том, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк. Так, действующий хозяин Белого дома лидирует с 92,2 процента (обработаны 19 процентов голосов), Трамп — с 79,1 процента (обработаны 10 процентов бюллетеней).

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      Евгений Силаев
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