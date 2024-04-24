В США заявили о подготовке Швеции к войне

Bloomberg: Швеция готовится к войне из-за конфликта на Украине

Швеция готовится к войне из-за конфликта на Украине и подготавливает к защите свою критическую инфраструктуру. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, авторы материала обращают внимание на историю законсервированной электростанции Uniper SE ​​возле пролива Эресунн. Ее планировалось демонтировать и продать за границу, однако теперь рассматривается возможность возобновления на ней производства электроэнергии.

«Неважно, насколько сильными станут вооруженные силы, — если мы не получим необходимую поддержку со стороны гражданской обороны, мы не сможем сделать то, что требуется (...) Это масштабная работа», — приводит издание слова главнокомандующего вооруженными силами Микаэля Байдена.

Таким образом, власти Швеции опасаются якобы возможных ударов по объектам критической инфраструктуры. Предполагается, что Стокгольм хочет сформировать дополнительную систему электроснабжения и уделяет этому больший приоритет, чем укреплению вооруженных сил.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО должна смягчить жесткую риторику, но при этом необходимо готовиться к войне из-за России. Он добавил, что Финляндия и Швеция специально вступили в Североатлантический альянс для укрепления мира в Европе.