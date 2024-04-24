American Conservative: США подорвали авторитет НАТО из-за попыток развалить РФ

Попытки США дестабилизировать и развалить Россию привели только к подрыву авторитета всего блока НАТО. Об этом в своей статье для журнала The American Conservative сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Нереалистичный подход США не дал нужного результата, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО», — написал отставной военный, добавив, что попытки Вашингтона оказать «экономическое, дипломатическое и военное давление на Россию» провалились.

Макгрегор подчеркнул, что американское военно-политическое руководство должно задуматься, справятся ли Штаты с новой холодной войной на фоне финансового кризиса.

Ранее аналитик Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне заявил, что военная помощь США даже в случае быстрой доставки не поможет Украине достичь паритета с Россией.