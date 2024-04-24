Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 24 апреля 2024Мир

В США заявили о страхе бойцов ВСУ перед российскими военными

Аналитик Хадсон: бойцы ВСУ боятся российских военных

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся российских военных, но при этом готовы совершать насилие в отношении мирного населения в Донбассе. Об этом заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы не хотим идти на линию фронта и сражаться, мы хотим бороться с российскими мирными жителями в Донецке и Луганске, просто уничтожать как можно больше мирных жителей, разрушать больницы, устраивать теракты, но мы действительно не хотим отправиться на линию фронта», — приводит военный эксперт слова украинских военных.

Хадсон также добавил, что новобранцы боятся быть отправленными на линию фронта. По его словам, им выдается небольшое количество патронов, что делает их участие в боевых действиях бессмысленным.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса. По его мнению, российские военные занимают сейчас более сильные позиции, а также продвигаются вперед на всех участках фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Ура, что еще сказать». Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке. Что об этом говорят военкоры и депутаты?

      Один российский регион получил миллиарды рублей на развитие

      Лукашенко назвал два условия своего ухода «на покой»

      Названо количество затопленного в Орске жилья

      Байден огласил новый список оружия и боеприпасов для Украины

      Названы последствия атаки БПЛА на российский регион

      Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

      Кулеба прокомментировал восклицанием решение Конгресса США о помощи Украине

      Американская баскетболистка Грайнер высказалась о пребывании в российской тюрьме

      80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше