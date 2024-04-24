Аналитик Хадсон: бойцы ВСУ боятся российских военных

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся российских военных, но при этом готовы совершать насилие в отношении мирного населения в Донбассе. Об этом заявил американский аналитик Майкл Хадсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы не хотим идти на линию фронта и сражаться, мы хотим бороться с российскими мирными жителями в Донецке и Луганске, просто уничтожать как можно больше мирных жителей, разрушать больницы, устраивать теракты, но мы действительно не хотим отправиться на линию фронта», — приводит военный эксперт слова украинских военных.

Хадсон также добавил, что новобранцы боятся быть отправленными на линию фронта. По его словам, им выдается небольшое количество патронов, что делает их участие в боевых действиях бессмысленным.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса. По его мнению, российские военные занимают сейчас более сильные позиции, а также продвигаются вперед на всех участках фронта.