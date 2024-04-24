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14:28, 24 апреля 2024Мир

Во Франции заявили о веских причинах России начать СВО на Украине

Французский экс-разведчик Люкат: у России были веские причины начать СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У России были веские причины начать специальную военную операцию (СВО) на Украине из-за подготовки Киева к силовому решению ситуации в Донбассе. Об этом заявил экс-разведчик управления территориальной безопасности Франции Жан Люкат в эфире телеканала LCI.

«У нее [у России] были веские причины для этого. Украинская армия готовилась вернуться в Донбасс. Так что все гораздо сложнее, чем кажется», — рассказал военный эксперт.

Люкат также напомнил, что на территории Украины проживает много этнических русских. Поэтому заявления Запада о «захвате» новых территорий не соответствуют действительности.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что темпы совершенствования армии России превзошли все ожидания. По его словам, Москва смогла полностью минимизировать эффект западных санкций.

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      Максим Габриелян
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