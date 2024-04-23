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18:26, 23 апреля 2024Мир

Главком Норвегии удивился темпам совершенствования Российской армии

Главком Норвегии Кристофферсен удивился темпам совершенствования армии России
Эйрик Кристофферсен

Эйрик Кристофферсен. Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Темпы совершенствования армии России превзошли все ожидания. Об этом заявил главком Вооруженных сил (ВС) Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью Breaking Defense.

«Вооруженные силы России улучшаются более быстрыми темпами, чем он ожидал, отчасти потому, что Россия "по сути перешла к военной экономике" и теперь способна производить оружие более высокими темпами, чем в 2023 году», — приводит издание слова военного.

Кристофферсен также заявил, что оборонная политика Москвы позволила практически полностью обойти эффект санкций стран Запада. По его мнению, нынешние темпы помощи Украине недостаточны и преимущество находится на стороне России.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) развалится после потери контроля над Часовым Яром. Он также добавил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра.

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      Максим Габриелян
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