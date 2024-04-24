Wildberries захотел вывести компанию в Дубай

Бакальчук: Wildberries рассматривает возможность выхода компании в Дубай

Маркетплейс Wildberries рассматривает возможность запуска платформы в Дубае. Об этом сообщает ТАСС.

«Дубай мы рассматриваем. Мы хотели бы здесь сделать полноценную историю с платформой», — рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

Уточняется, что компания в целом внимательно смотрит на возможности развития в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Маркетплейс в ближайшие два — три месяца объявит о запуске своих площадок еще в трех странах.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлер начнет продавать автомобили. Первым автомобилем, который смогут приобрести покупатели, станет китайская Chery. На маркетплейсе будут представлены все модели марки. Изначально оформить заказ смогут жители Москвы и Московской области.

До этого стало известно, что Wildberries потратит более 100 миллиардов рублей на новые склады. В планах возведение 2,5 миллиона «квадратов» складов до конца 2024 года.