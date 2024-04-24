Адвокат: защита обжалует арест замминистра обороны Иванова по делу о взятке

Защита обжалует арест заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Мы будем обжаловать постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил он. Защита просила отправить Иванова под домашний арест или избрать запрет определенных действий.

Заместитель министра обороны России Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По коррупционному делу арестован находившийся с ним в дружеских связях Сергей Бородин.

Иванов курировал в Минобороны вопросы строительства и капитального ремонта военных объектов.