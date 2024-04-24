Женщины стали вводить во влагалище рыбью сперму ради улучшения качества секса

В США и Великобритании получила популярность новая процедура для улучшения качества сексуальной жизни у женщин. Об этом сообщает New York Post.

Клиентки косметологических клиник платят около 500 долларов за инъекции препарата из молок лосося во влагалище. «Многие пожилые женщины приходят ко мне и говорят, что они больше не испытывают сексуального возбуждения. Мы делаем им инъекцию "О-шот", и они сообщают о более сильных и частых оргазмах, увеличении естественной смазки и повышении либидо», — рассказала Аманда Аззопарди, косметолог и управляющая клиниками в Лондоне, Ливерпуле и Северном Уэльсе.

«О-шот» — это неинвазивная процедура, предназначенное для омоложения влагалища и повышения уровня сексуального возбуждения. Косметологи утверждают, что результаты появляются после двух-четырех сеансов. Для процедуры используются несколько видов инъекций, в том числе собственная кровь пациента и препарат из молок лосося.

Рыбьи молоки уже много лет используется в корейской уходовой косметике и косметологии. В прошлом году экстракт молок лосося приобрел популярность в США после того, как актриса Дженнифер Энистон рассказала, что использовала его в уходе за лицом, потому что «попробует почти все», чтобы сохранить молодость кожи.

Исследование 2010 года, опубликованное в Международном журнале косметологии, показало, что ДНК рыбьих молок демонстрирует более высокое содержание воды, повышает эластичность кожи, уровень коллагена и увеличивает выработку гиалуроновой кислоты.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, страдавшая от недержания мочи, по совету врача установила так называемую синтетическую петлю для лечения недержания. Вскоре из-за этого имплантата ее муж стал мочиться кровью.