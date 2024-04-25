Орбан предрек конец западной либеральной гегемонии

Орбан: в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии

В 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии из-за краха миропорядка, построенного на ее основе. Такой сценарий предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште. Трансляция доступна на Youtube.

«Даст Бог, в этом году мы сможем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии», — выразил надежду политик.

По его словам, прогрессивный либеральный мировой дух принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики. Он назвал прогрессивных либералов опасными противниками без моральных опасений.

Ранее правозащитная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что мир сталкивается с крахом международного порядка, установленного после Второй мировой войны, из-за конфликтов в секторе Газа и на Украине.