Байдена обвинили во лжи об Украине перед выборами

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: Белый дом лжет об Украине перед выборами

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что в Белом доме замалчивают реальное положение вещей на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Квятковски обвинил администрацию президента США Джо Байдена во лжи об Украине. По его мнению, власти могут держать какие-то данные в тайне и не признавать их до выборов главы государства, намеченных на ноябрь.

«Каким-то образом отправлять деньги, а потом говорить: "Все идет хорошо!", и продолжать врать о том, что там происходит на самом деле, что мы и видим в западных СМИ», — отметила она.

По мнению Квятковски, команда Байдена в период предвыборной агитации намерена представить происходящее успехом перед избирателями, чтобы обеспечить политику переизбрание на новый срок.

Ранее Квятковски заявила, что западная военная помощь Украине разделила украинский народ физически и духовно. По ее мнению, помощь Запада уничтожила демократию в республике.