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14:39, 25 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам

Суд приговорил бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову к 7 годам

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд также взыскал с нее более 125 миллионов рублей. Таким образом правоохранители удовлетворили гражданский иск потерпевшей стороны.

Ярилову признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Ей вменялось совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить экс-замминистра к семи годам.

Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года. Ее отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие.

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