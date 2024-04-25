Бывшего замминистра культуры Ярилову приговорили к семи годам

Суд приговорил бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову к 7 годам

Тверской суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры России Ольгу Ярилову к семи годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд также взыскал с нее более 125 миллионов рублей. Таким образом правоохранители удовлетворили гражданский иск потерпевшей стороны.

Ярилову признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Ей вменялось совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил приговорить экс-замминистра к семи годам.

Ярилова занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года. Ее отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие.