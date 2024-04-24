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15:39, 24 апреля 2024Силовые структуры

Обвинение запросило семь лет колонии бывшему замглавы Минкульта России

Прокурор запросил семь лет колонии экс-замглавы Минкульта Яриловой

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Прокурор попросил приговорить к семи годам лишения свободы бывшего замминистра культуры России Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение требует отправить женщину в колонию общего режима.

29 мая 2023 года сообщалось, что Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями и стала сотрудничать со следствием. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Ярилова была задержана 19 апреля 2023 года в Москве. Следствие считает, что она дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-Сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

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      Екатерина Кашурникова
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