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10:25, 29 мая 2023Силовые структуры

Бывшая замминистра культуры России признала вину по уголовному делу

Экс-замминистра культуры России Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями
Ольга Ярилова

Ольга Ярилова. Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывшая замминистра культуры России Ольга Ярилова, арестованная по уголовному делу, признала вину в злоупотреблении полномочиями и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Ярилову до 16 июня. Ей предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»). Она была задержана 19 апреля в Москве.

Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

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    Любовь Ширижик
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