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12:51, 29 мая 2023Силовые структуры

Бывшую замглавы Минкульта России оставили под арестом за злоупотребления

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минкульта Ярилову, обвиняемую в злоупотреблениях
Начало событий в новости Бывшая замминистра культуры России признала вину по уголовному делу
Ольга Ярилова. Архивное фото

Ольга Ярилова. Архивное фото. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую замминистра культуры России Ольгу Ярилову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым была отклонена жалоба защиты экс-чиновницы, которая просила отпустить ее под домашний арест. Решение Басманного суда Москвы об аресте Яриловой по уголовному делу признано законным.

Ранее 29 мая сообщалось, что она признала вину в злоупотреблении полномочиями и стала сотрудничать по следствием. Ей вменяется совершение преступления при реализации программы «Пушкинская карта» с ущербом бюджету на сумму 125 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал Ярилову до 16 июня. Ей предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»). Она была задержана 19 апреля в Москве.

Следствие считает, что замминистра дала разрешение включить в программу «Пушкинской карты» «Самый высокий музей мороженого в мире», расположенный в одной из башен «Москва-сити». На самом деле предприятие не является музеем, однако входные билеты школьников оплачивались государством.

Ярилову отправили в отставку после жалоб музеев классического искусства, а затем она попала под следствие. Она занимала должность заместителя министра культуры с 2018-го по сентябрь 2022 года.

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    Любовь Ширижик
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