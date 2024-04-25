Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:13, 25 апреля 2024Путешествия

Девушка изменила возлюбленному в отпуске и попросила его оплатить билет домой

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Молодой человек пожаловался на измену возлюбленной в отпуске и получил поддержку в сети. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

По словам автора публикации, они с девушкой встречались два года. Весной 2024-го влюбленные решили отправиться в путешествие в Италию, которое полностью оплатил молодой человек. Все шло хорошо, пока в конце отпуска девушка не заявила, что хочет остаться подольше и «подумать об их отношениях».

Материалы по теме:
«Здесь все заряжено афродизиаком» Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
«Здесь все заряжено афродизиаком»Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
14 февраля 2024
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Она попросила своего бойфренда купить ей билет домой, когда она решит вернуться. Получив отказ, девушка обиделась и назвала его эгоистом. Позже выяснилось, что в Италии она нашла другого мужчину и хотела проверить, сложатся ли у них отношения. При этом путешественница думала отдохнуть за счет нынешнего парня.

В комментариях юзеры поддержали автора публикации. «Как смело просить парня оплатить ей проживание и билет домой, чтобы она могла остаться и изменять ему», «Она тупица, скатертью дорога», «Как она могла подумать, что ты согласишься?» — писали пользователи.

Ранее на форуме Reddit пассажир самолета пожаловался на сидевшего впереди попутчика, который завесил курткой его экран. Одежда была накинута на спинку кресла и полностью закрывала обзор.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в массовых расправах

      В российский город на самолете доставили 11 экзотических животных

      «Калашников» нарастит мощности по производству высокоточного оружия

      Раскрыты новые подробности личной жизни Ирины Шейк

      Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета законодателей

      WADA наняло независимого прокурора после скандала с допингом у китайских пловцов

      Украине предрекли массовые иски проживающих за рубежом граждан к республике

      Мединский рассказал о стамбульских переговорах с Украиной

      Девушка изменила возлюбленному в отпуске и попросила его оплатить билет домой

      Квартиру со взятыми в рабство белорусами нашли в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше