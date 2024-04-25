Девушка изменила возлюбленному в отпуске и попросила его оплатить билет домой

Молодой человек пожаловался на измену возлюбленной в отпуске и получил поддержку в сети. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

По словам автора публикации, они с девушкой встречались два года. Весной 2024-го влюбленные решили отправиться в путешествие в Италию, которое полностью оплатил молодой человек. Все шло хорошо, пока в конце отпуска девушка не заявила, что хочет остаться подольше и «подумать об их отношениях».

Она попросила своего бойфренда купить ей билет домой, когда она решит вернуться. Получив отказ, девушка обиделась и назвала его эгоистом. Позже выяснилось, что в Италии она нашла другого мужчину и хотела проверить, сложатся ли у них отношения. При этом путешественница думала отдохнуть за счет нынешнего парня.

В комментариях юзеры поддержали автора публикации. «Как смело просить парня оплатить ей проживание и билет домой, чтобы она могла остаться и изменять ему», «Она тупица, скатертью дорога», «Как она могла подумать, что ты согласишься?» — писали пользователи.

Ранее на форуме Reddit пассажир самолета пожаловался на сидевшего впереди попутчика, который завесил курткой его экран. Одежда была накинута на спинку кресла и полностью закрывала обзор.

