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01:16, 25 апреля 2024Мир

Американский офицер осудил помощь Украине

Макгрегор назвал недальновидной помощь США и НАТО Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор прокомментировал новые поставки помощи США Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор осудил помощь США и НАТО Украине и назвал ее недальновидной. По его мнению, западным партнерам Киева необходимо отказаться от поддержки страны, поскольку она практически терпит поражение в конфликте.

«Украинское государство разрушено. Что бы из этого ни вышло в итоге, скорее всего, это будет демилитаризованная зона», — заключил американский офицер.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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