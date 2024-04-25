Американский офицер осудил помощь Украине

Макгрегор назвал недальновидной помощь США и НАТО Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор прокомментировал новые поставки помощи США Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор осудил помощь США и НАТО Украине и назвал ее недальновидной. По его мнению, западным партнерам Киева необходимо отказаться от поддержки страны, поскольку она практически терпит поражение в конфликте.

«Украинское государство разрушено. Что бы из этого ни вышло в итоге, скорее всего, это будет демилитаризованная зона», — заключил американский офицер.

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. Объем нового пакета помощи Киеву составит порядка 61 миллиарда долларов.