Херш: разведка США предложила Израилю три варианта ответа на атаку Ирана

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что разведка США предложила Израилю три варианта ответа на атаку Ирана 13 апреля. Об этом он написал в своем блоге в Substack со ссылкой на источники.

Херш раскрыл подробности об ответе Израиля на атаку Ирана и сообщил, что США предлагали нанести массированный разрушительный удар по стране. Эта мера привела бы к дальнейшей эскалации конфликта и ухудшила бы положение Израиля в мире.

В качестве второго варианта журналист назвал «ограниченный удар по самой большой угрозе» для Израиля и мира через уничтожение ядерного объекта в Натанзе в иранской провинции Исфахан. Однако Израиль остановился на третьем пункте — «упреждающем ударе», при котором комплекс в Натанзе не стал целью.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.