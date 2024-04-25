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03:55, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Херш раскрыл подробности об ответе Израиля на атаку Ирана

Херш: разведка США предложила Израилю три варианта ответа на атаку Ирана
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что разведка США предложила Израилю три варианта ответа на атаку Ирана 13 апреля. Об этом он написал в своем блоге в Substack со ссылкой на источники.

Херш раскрыл подробности об ответе Израиля на атаку Ирана и сообщил, что США предлагали нанести массированный разрушительный удар по стране. Эта мера привела бы к дальнейшей эскалации конфликта и ухудшила бы положение Израиля в мире.

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В качестве второго варианта журналист назвал «ограниченный удар по самой большой угрозе» для Израиля и мира через уничтожение ядерного объекта в Натанзе в иранской провинции Исфахан. Однако Израиль остановился на третьем пункте — «упреждающем ударе», при котором комплекс в Натанзе не стал целью.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.

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      Марина Совина
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