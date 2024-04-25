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16:10, 25 апреля 2024Культура

Известная певица призналась в получении с Запада денег для Российской армии

Певица Кормухина заявила, что ей присылают западные деньги для армии РФ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина призналась, что она получает деньги с Запада для Российской армии. Ее слова приводит aif.ru.

Известная артистка отметила, что все люди одинаковые, если они стремятся к правде. «Недавно у нас гостили девушки из Германии, члены нашего фан-клуба… Мы общаемся с огромным количеством людей с Запада. Мне ведь приходят деньги на помощь нашим бойцам не только из нашей страны, не только от русских. Многие понимают, что это последняя война за правду. И за свободу», — сказала Кормухина, подчеркнув, что свободы и любви не может быть там, где нет правды.

Исполнительница добавила, что многие иностранцы поддерживают Россию, несмотря на «антироссийскую пропаганду и истерию на Западе».

Ранее Ольга Кормухина высказалась об уехавших из России артистах, сказав, что у эстрадной певицы Аллы Пугачевой есть некий хозяин.

ЖЗЛ
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