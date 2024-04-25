Критик сравнил творчество новой Глюк'оZы и SHAMAN

Критик Рудченко: новая Глюк'оZа не сможет побить SHAMAN по популярности

Музыкальный критик Павел Рудченко дал оценку перезапуску музыкального проекта Глюк'оZa под руководством продюсера Максима Фадеева. Его слова приводит издание «Абзац».

Рудченко отметил, что узнаваемый стиль проекта сохранился и с новой исполнительницей. При этом Фадеев решил обратиться к патриотической лирике в дебютном треке Глюк'оZы «Мыши». «Отмечу, что Фадеев ввел в песню этнические нотки — они стали новым ходом для этого проекта. Они подчеркивают патриотичную лирику композиции. Я думаю, это связано с тенденцией роста интереса к народному звучанию», — заявил Рудченко.

При этом критик заявил, что новый проект не сравним с творчеством других патриотических исполнителей, в частности, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого Глюк'оZа не сможет побить по популярности. Причиной этому Рудченко назвал «несовременное звучание» Глюк'оZы.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка, в свою очередь, отказалась отдать продюсеру свой сценический псевдоним.