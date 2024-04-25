Критик сравнил творчество новой Глюк'оZы и SHAMAN
Музыкальный критик Павел Рудченко дал оценку перезапуску музыкального проекта Глюк'оZa под руководством продюсера Максима Фадеева. Его слова приводит издание «Абзац».
Рудченко отметил, что узнаваемый стиль проекта сохранился и с новой исполнительницей. При этом Фадеев решил обратиться к патриотической лирике в дебютном треке Глюк'оZы «Мыши». «Отмечу, что Фадеев ввел в песню этнические нотки — они стали новым ходом для этого проекта. Они подчеркивают патриотичную лирику композиции. Я думаю, это связано с тенденцией роста интереса к народному звучанию», — заявил Рудченко.
При этом критик заявил, что новый проект не сравним с творчеством других патриотических исполнителей, в частности, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого Глюк'оZа не сможет побить по популярности. Причиной этому Рудченко назвал «несовременное звучание» Глюк'оZы.
Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка, в свою очередь, отказалась отдать продюсеру свой сценический псевдоним.