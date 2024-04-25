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15:28, 25 апреля 2024Культура

Критик сравнил творчество новой Глюк'оZы и SHAMAN

Критик Рудченко: новая Глюк'оZа не сможет побить SHAMAN по популярности

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Музыкальный критик Павел Рудченко дал оценку перезапуску музыкального проекта Глюк'оZa под руководством продюсера Максима Фадеева. Его слова приводит издание «Абзац».

Рудченко отметил, что узнаваемый стиль проекта сохранился и с новой исполнительницей. При этом Фадеев решил обратиться к патриотической лирике в дебютном треке Глюк'оZы «Мыши». «Отмечу, что Фадеев ввел в песню этнические нотки — они стали новым ходом для этого проекта. Они подчеркивают патриотичную лирику композиции. Я думаю, это связано с тенденцией роста интереса к народному звучанию», — заявил Рудченко.

При этом критик заявил, что новый проект не сравним с творчеством других патриотических исполнителей, в частности, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), которого Глюк'оZа не сможет побить по популярности. Причиной этому Рудченко назвал «несовременное звучание» Глюк'оZы.

Ранее Фадеев объявил о перезапуске музыкального проекта Глюк’oZa без певицы Натальи Чистяковой-Ионовой после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Артистка, в свою очередь, отказалась отдать продюсеру свой сценический псевдоним.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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