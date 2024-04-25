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13:22, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко пообещал ответить всеми видами оружия в случае нападения на Минск

Лукашенко: агрессор получит мгновенный ответ от Минска всеми видами оружия

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

В случае нападения на Белоруссию агрессор получит мгновенный ответ от Минска и Москвы всеми видами оружия. Действовать решительно в случае создания угроз пообещал президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«[Агрессоры] знают, что, не дай Бог, они ступят на территорию Белоруссии, получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ», — приводятся в публикации слова белорусского лидера.

Лукашенко добавил, что власти республики готовы противостоять любому нападению и в случае агрессии нанесут противнику неприемлемый ущерб.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что действия соседних стран ведут к эскалации напряженности. Он сообщил, что в случае военного конфликта боевые действия затронут Польшу и страны Прибалтики.

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      Глеб Палехов
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