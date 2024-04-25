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07:54, 25 апреля 2024Экономика

Москвичам пообещали потепление

Гидрометцентр: в четверг в Москве потеплеет

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В четверг, 25 апреля, в Москву придет потепление. Такую погоду жителям столицы пообещали специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте учреждения.

Ожидается, что днем температура воздуха в Москве прогреется до 20-22 градусов тепла. При этом во второй половине дня по столице пройдутся дожди с грозами и порывистым ветром со скоростью 6-11 метров в секунду. В ночь на пятницу температура опустится до плюс 10 градусов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном урагане. В связи с этим водителей призвали быть осторожнее на дорогах, а прохожих — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также не рекомендуется останавливаться под деревьями.

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      Александра Качан
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