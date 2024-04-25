Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:23, 25 апреля 2024Забота о себе

Мужчина увидел кошмарный сон и напугал своей реакцией на него партнершу

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал, как испугал свою девушку, случайно ударив ее во сне. Своей историей он поделился в разделе, посвященном отношениям.

28-летний мужчина рассказал, что обнимал свою девушку со спины во сне, уснул и увидел кошмарный сон — ему приснилось, что его связали и били. Во сне он пытался освободиться и изо всех сил толкнул противника. «В действительности я ударил свою девушку в затылок. Я не понял, что произошло, попытался снова ее обнять, но она разозлилась», — вспомнил он.

Автор поста находился в полусне и не смог объяснить девушке, что произошло. Следующие три ночи она провела отдельно на диване. «Я извинялся, пытался вернуть ее в постель, а она пригрозила, что если буду ее доставать, она уйдет. Теперь я чувствую себя ужасно. Невыносимо, что мы ссоримся из-за чего-то, что я сделал о сне», — пожаловался он.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

В комментариях мужчине указали на то, что девушка действительно может бояться. «Да, вы спали и не контролировали себя, но ей все равно может быть больно и страшно. Я бы сам ушел на диван, чтобы она могла с комфортом выспаться на кровати, не переживая, что это случится снова», — написали ему.

Через некоторое время мужчина обновил пост: он сказал, что они спокойно обсудили случившееся и девушка вернулась спать в кровать.

Ранее пользователи форума Reddit перечислили самые странные привычки партнеров, с которыми им пришлось смириться. Многие мужчины и женщины признались, что их избранники, абсолютно нормальные в обычной жизни, во сне становятся неузнаваемыми.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в массовых расправах

      Власти решили приватизировать Кизлярский коньячный завод

      Раскрыт райдер Валерия Меладзе

      Мужчина увидел кошмарный сон и напугал своей реакцией на него партнершу

      В российский город на самолете доставили 11 экзотических животных

      «Калашников» нарастит мощности по производству высокоточного оружия

      Раскрыты новые подробности личной жизни Ирины Шейк

      Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета законодателей

      WADA наняло независимого прокурора после скандала с допингом у китайских пловцов

      Мединский рассказал о стамбульских переговорах с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше