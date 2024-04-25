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16:26, 25 апреля 2024Из жизни

Названа страна с самыми пьющими детьми

The Times: детей из Великобритании признали самыми пьющими в мире

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Дети из Великобритании оказались самыми пьющими в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает The Times.

Согласно отчету ВОЗ, каждый третий 11-летний и половина 13-летних детей в Англии употребляли алкоголь. Это самый высокий показатель детского пьянства среди 44 стран, где проводилось исследование.

Отмечается, что чаще всего алкоголь употребляют британские дети из обеспеченных семей. По мнению экспертов, это связано с их желанием подражать родителям, которые часто пьют вино и подают соответствующий пример детям.

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В исследовании ВОЗ также рассматривалась проблема курения электронных сигарет среди подростков. Выяснилось, что дети из Великобритании курят их чаще, чем сверстники в большинстве других стран, включая Францию, Германию, Испанию и Канаду. Как показали результаты исследования, употребление алкоголя и курение было замечено преимущественно среди девочек.

Ранее сообщалось, что в Бразилии оказалось больше всего людей, ежедневно принимающих душ. В среднем бразильцы принимают душ по меньшей мере дважды в день.

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      Алиса Удовик
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