Онколог предупредил о наличии вызывающих рак веществ в шашлыке

Онколог Черемушкин: во время жарки в мясе накапливаются вызывающие рак вещества

Шашлык содержит канцерогенные вещества, которые могут вызывать рак. Об этом предупредил онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

Врач подчеркнул, что красное мясо само по себе повышает риск развития онкологических заболеваний. А во время жарки в нем накапливаются дополнительные канцерогенные вещества. Наиболее опасным в шашлыке специалист назвал наличие бензпирена.

Черемушкин отметил, что в роли канцерогенов или источников воспаления могут выступить некоторые консерванты, которые используются при приготовлении маринада для шашлыка. В результате у одних людей может развиться аллергическая реакция, а у других — гастрит или колит.

Поэтому не стоит злоупотреблять жирной пищей, в преддверии майских праздников это особенно актуально Евгений Черемушкин онколог

Кроме того, онколог не рекомендовал есть много мяса людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Он объяснил, что свинина и баранина тяжело перевариваются и могут вызвать обострение болезни. Чтобы облегчить процесс пищеварения, Черемушкин посоветовал есть шашлык только в сочетании с большим количеством зелени и овощей.

Ранее эндокринолог Елена Островская заявила, что без вреда для здоровья можно съесть только 200 граммов шашлыка. По ее словам, излишки мяса будут долго перевариваться в кишечнике, из-за чего произойдет белковая интоксикация.