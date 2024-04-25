Папа Римский Франциск призвал к переговорам по Украине

Папа Римский: мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война на Украине

Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает CBS News.

«Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война (...) Пожалуйста. Все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ждите переговоров. Ждите мира», — отметил он.

Понтифик часто упоминает конфликты на Украине и в Газе во время своих проповедей. Во время пасхальной воскресной мессы в начале этого месяца он решительно призвал к прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными между Россией и Украиной.

По словам Папы Франциска, он очень много молится о мире и этом может помочь в переговорах.

Ранее Папа Римский призвал Москву и Киев начать обмен пленными по формуле «все на всех». Он подчеркнул, что это будет соответствовать принципам международного права.