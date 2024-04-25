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17:19, 25 апреля 2024Бывший СССР

Парламентарий Армении заявил о губернском отношение России к стране

Спикер парламента Армении Симонян: Россия относится к стране как к губернии
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян прокомментировал реакцию российских парламентариев на его слова о конфликте на Украине, заявив, что Россия продолжает относиться к Армении как к губернии, передает РИА Новости.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимо запросить у парламента Армении его мнение о происходящем на Украине после слов Симоняна о том, что Ереван защищает территориальную целостность Украины так же, как и Молдавии, Грузии и Кипра. Он также обвинил Россию в «организации кампании угроз и дезинформации против Армении».

«Они не считают, что Армения независимое государство. В их осознании Армения до сих пор осталась губернией. (...) Я сказал что-то новое?... Мы когда-либо ставили под сомнение территориальную целостность Украины, армянские должностные лица или какая-либо страна делала это?» — прокомментировал Симонян заявление Матвиенко.

Ранее Валентина Матвиенко предложила направить письменный запрос в правительство Армении, чтобы узнать «от чьего имени» выступал Симонян.

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