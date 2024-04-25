69-я параллель
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13:13, 25 апреля 202469-я параллель

Песков сообщил о планах Путина поехать в Якутию

Песков заявил о планируемой поездке президента Путина в Якутию

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Поездка президента России Владимира Путина в Якутию на данный момент планируется. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим», — сказал Песков.

Каких-либо других подробностей представитель Кремля не привел.

Еще в январе Путин обещал приехать весной 2024 года в Якутию. Тогда, выступая перед журналистами по итогам посещения Дальнего Востока, он отметил, что этот российский регион славится колоссальными ресурсами.

Глава государства также подчеркнул, что Якутия — огромная республика. Один этот регион сопоставим по размерам территории с пятью или шестью Франциями, добавил он.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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