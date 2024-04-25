Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

Полиция задержала подозреваемого в покушении на экс-зампреда Тамбовской облдумы

Полиция задержала подозреваемого в покушении на 61-летнего бизнесмена и бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, им оказался 49-летний сотрудник Попова. Мужчину уже отправили под стражу. В отношении него следователи завели уголовное дело.

Ранее 25 апреля стало известно, что на предпринимателя напали прямо в его доме. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии с травмой головы.

Попов начинал свою карьеру как тренер в культурно-спортивном комплексе Тамбова. В 90-е годы он начал заниматься бизнесом, а в 2001-м возглавил «Тамбовский хлебокомбинат». Далее мужчина стал депутатом, а потом заместителем председателя областной думы. Он также возглавлял филиал Российского союза боевых искусств в Тамбовской области.