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10:20, 25 апреля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об изменении взглядов экс-сторонников Киева в Херсоне

Подполье заявило, что взгляды экс-сторонников Украины в Херсоне изменились

Фото: Murad Sezer / Reuters

Многие жители Херсона, которые поддерживали Киев, хотят вернуться в Россию. Об изменении взглядов экс-сторонников Украины в городе заявили пророссийские подпольщики после общения с населением, пишет ТАСС.

«Многие, с кем разговаривали подпольщики, уже молят, чтобы вернулась Россия. Хотя при России были ярыми сторонниками Украины и ждунами», — сказал собеседник агентства.

Ранее подполье сообщило, что в Херсоне военкомы усилили облавы на мужчин. Отмечалось, при подозрении, что в доме или квартире проживают мужчины, они выбивают двери. Подпольщики уточнили, что за сутки в Таврическом микрорайоне таким образом «забрали в неизвестном направлении пять человек за один обход».

В апреле командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказал о пытках Службой безопасности Украины (СБУ) подозреваемых в связах с Россией. По его словам, СБУ применяет физические и психологические меры воздействия.

ЖЗЛ
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