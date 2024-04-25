Подполье заявило, что взгляды экс-сторонников Украины в Херсоне изменились

Многие жители Херсона, которые поддерживали Киев, хотят вернуться в Россию. Об изменении взглядов экс-сторонников Украины в городе заявили пророссийские подпольщики после общения с населением, пишет ТАСС.

«Многие, с кем разговаривали подпольщики, уже молят, чтобы вернулась Россия. Хотя при России были ярыми сторонниками Украины и ждунами», — сказал собеседник агентства.

Ранее подполье сообщило, что в Херсоне военкомы усилили облавы на мужчин. Отмечалось, при подозрении, что в доме или квартире проживают мужчины, они выбивают двери. Подпольщики уточнили, что за сутки в Таврическом микрорайоне таким образом «забрали в неизвестном направлении пять человек за один обход».

В апреле командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказал о пытках Службой безопасности Украины (СБУ) подозреваемых в связах с Россией. По его словам, СБУ применяет физические и психологические меры воздействия.