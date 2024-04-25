Пришедшие попариться в сауну россияне отравились хлором
В Минусинске Красноярского края шесть человек пришли попариться в сауну «Вегас» и отравились хлором. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.
По сведениям издания, двое российских подростков в компании взрослых искупались в бассейне, а после почувствовали себя плохо. Они обратились в больницу.
Про поход в сауну школьники не рассказали родителям — соврали, что надышались, когда убирались дома.
Красноярская прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку. Концентрация хлора в воздухе была превышена в четыре раза.
Как выяснил Kras Mash, руководству учреждения грозит уголовное дело. Сауну временно закрыли.
Ранее сообщалось, что в кадетском корпусе московской школы № 1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов.