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12:24, 25 апреля 2024Россия

Пришедшие попариться в сауну россияне отравились хлором

В Минусинске шесть человек пришли попариться в сауну и отравились хлором

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Минусинске Красноярского края шесть человек пришли попариться в сауну «Вегас» и отравились хлором. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По сведениям издания, двое российских подростков в компании взрослых искупались в бассейне, а после почувствовали себя плохо. Они обратились в больницу.

Про поход в сауну школьники не рассказали родителям — соврали, что надышались, когда убирались дома.

Красноярская прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку. Концентрация хлора в воздухе была превышена в четыре раза.

Как выяснил Kras Mash, руководству учреждения грозит уголовное дело. Сауну временно закрыли.

Ранее сообщалось, что в кадетском корпусе московской школы № 1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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