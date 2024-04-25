Раскрыто количество уголовных дел в России в отношении украинских военных

Российские суды приговорили 35 украинских военных к пожизненному лишению свободы

Российские суды приговорили 35 украинских военных к пожизненному лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам совещания в Мариуполе с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

Всего суды рассмотрели 230 уголовных дел и приговорили к различным срокам 345 военных, признанных виновными в расправе и жестоком обращении с мирными жителями.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил пулеметчика морской пехоты Вооруженных сил Украины старшего матроса Глеба Стрышко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.