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07:11, 25 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыто моральное состояние замминистра обороны в СИЗО

ОНК: Иванов оценил свое состояние как стабильное, 25 апреля идет к психологу

Фото: Unsplash

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев рассказал о состоянии арестованного замминистра обороны Тимура Иванова. Его слова приводит РИА Новости.

Енав рассказал, что Иванова уже посетил врач. Замминистра уточнил, что у него нет хронических заболеваний. В четверг, 25 апреля, он будет сдавать анализы, а также пойдет к психологу.

«Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления министерства пока не поступало.

Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Марина Совина
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