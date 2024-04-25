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18:45, 25 апреля 2024Экономика

Россиянам объяснили традицию красить полстены в подъезде

Дизайнер Тычино: традиции покраски подъездов берут корни в СССР

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Традиция красить стены в подъездах многоквартирных домов до половины берет начало в Советском Союзе. Об этом изданию «БелНовости» рассказала дизайнер Юлия Тычино.

По ее словам, в то время подъезды красили именно таким образом по трем причинам. Во-первых, из соображений чистоты. Краска использовалась для опрятного вида помещения общего пользования, а окрашенную поверхность было гораздо легче мыть. Во-вторых, из расчета экономии. Побелка как тогда, так и сейчас, стоит дешевле краски, объяснила дизайнер.

В-третьих, в 1950-1970-х годах такой способ покраски был в моде — он считался утонченным и эстетичным. Считалось также, что он делает подъезды визуально более привлекательными.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев дал живущим на первом этаже россиянам советы о том, как защититься от уличного шума. Он предложил установить пластиковый стеклопакет, толстую дверь, а также загерметизировать швы между панелями.

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      Мария Черкасова
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