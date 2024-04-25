Россиянин убедил знакомого вложить в морепродукты 18 миллионов рублей и попался

Житель Подмосковья украл у знакомого 18 млн руб под видом инвестиций в Сингапуре

Советский районный суд Владивостока приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Подмосковья, который выманил у знакомого 18 миллионов рублей под видом инвестиций в бизнес по продаже морепродуктов в Сингапур. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре по Приморскому краю.

Осужденный признан виновным в особо крупном мошенничество.

Суд установил, что с февраля 2018 года по март 2019 года мужчина с сообщником, который также был ранее осужден, предложили знакомому вложиться в выгодный бизнес по добыче и продаже морепродуктов. Они, для убедительности своих слов, показали потерпевшему поддельные документы о регистрации компании в налоговой службе, приобретении оборудования, оформлении квот и аренде судов. После чего вынудили его оплатить эти расходы. Обманутый потерпевший перечислил аферистам деньги и криптовалюту. Общий ущерб превысил 18 миллионов рублей.

18 апреля сообщалось, что бывший главный диспетчер Единой энергетической системы России перевел мошенникам 28 миллионов рублей, чтобы спасти их от Вооруженных сил Украины. Ему позвонили аферисты и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

