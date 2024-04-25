Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 25 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин убедил знакомого вложить в морепродукты 18 миллионов рублей и попался

Житель Подмосковья украл у знакомого 18 млн руб под видом инвестиций в Сингапуре

Фото: Unsplash

Советский районный суд Владивостока приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Подмосковья, который выманил у знакомого 18 миллионов рублей под видом инвестиций в бизнес по продаже морепродуктов в Сингапур. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре по Приморскому краю.

Осужденный признан виновным в особо крупном мошенничество.

Суд установил, что с февраля 2018 года по март 2019 года мужчина с сообщником, который также был ранее осужден, предложили знакомому вложиться в выгодный бизнес по добыче и продаже морепродуктов. Они, для убедительности своих слов, показали потерпевшему поддельные документы о регистрации компании в налоговой службе, приобретении оборудования, оформлении квот и аренде судов. После чего вынудили его оплатить эти расходы. Обманутый потерпевший перечислил аферистам деньги и криптовалюту. Общий ущерб превысил 18 миллионов рублей.

18 апреля сообщалось, что бывший главный диспетчер Единой энергетической системы России перевел мошенникам 28 миллионов рублей, чтобы спасти их от Вооруженных сил Украины. Ему позвонили аферисты и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Стала известна причина одобрения Конгрессом пакета помощи Украине

      Внешний вид 63-летнего Антонио Бандераса на фото взволновал фанатов в сети

      Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

      У человека обнаружили дополнительную печень

      На фасаде «Мулен Руж» обрушились лопасти мельницы

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше