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20:38, 25 апреля 2024Россия

Российского вице-губернатора решили вернуть на СВО и дали ему на это 48 часов

Самарскому вице-губернатору Холину вручили повестку на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

В Самарской области сотрудники военной комендатуры вручили вице-губернатору Дмитрию Холину повестку с требованием вернуться в воинскую часть в зоне специальной военной операции (СВО), где он проходил службу до февраля 2024 года. Об этом, сообщил «Ъ-Волга».

Как пишет издание, во время проведения частичной мобилизации в октябре 2022 года Холин, являвшийся на тот момент депутатом Самарской губернской думы, добровольно отказался от положенной ему отсрочки. В результате политик поступил на службу в качестве начальника отделения боевой подготовки 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии. В феврале 2024 года региональный парламент согласовал его кандидатуру на пост вице-губернатора, руководителя администрации области, после чего парламентария досрочно уволили со службы. Вернувшись с СВО, Холин вступил в новую должность.

Однако, согласно приказу врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля 2024 года, досрочное увольнение предусмотрено только для военнослужащих, назначенных губернаторами или сенаторами Совфеда. На основании этого документа Холина обязали вернуться в расположение его воинской части. Уже 25 апреля чиновнику в рабочем кабинете вручили повестку. В случае неявки Холина в расположение части в течение 48 часов в отношении него могут возбудить уголовное дело.

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На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Холин подтвердил, что возвращается в зону спецоперации. «С завтрашнего дня я снова стану военнослужащим. Для меня всегда было честью служить и защищать наше Отечество, в том числе с оружием в руках. Первоначально это было на границе, а потом на СВО», — написал он.

По словам политика, запрос с просьбой проверить законность его досрочного увольнения со службы поступил в военную прокуратуру от депутата Госдумы, имя которого он не называет. В результате проверка выявила ошибки, которые, подчеркнул Холин, теперь предстоит устранить. «Здесь нет чьей-либо вины, так как частичная мобилизация была в нашей стране впервые, и опыт призыва и увольнения в таких условиях только нарабатывается», — отметил он.

Ранее о намерении вернуться с СВО после четырех месяцев службы объявил вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров. В ответ на критику о том, что он мало пробыл в зоне боевых действий, чиновник напомнил, что подписывал контракт добровольца, предусматривающий именно этот срок нахождения на спецоперации.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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