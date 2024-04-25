Швеция направит войска в составе НАТО в Латвию для сдерживания России

Reuters: Швеция направит войска в Латвию для сдерживания России

Швеция направит войска в составе Североатлантического альянса в Латвию для сдерживания России. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, сообщает Reuters.

«Швеция продолжит реализацию планов по отправке сокращенного батальона в Латвию в рамках развертывания НАТО в странах Балтии, которые имеют сухопутные границы с Россией и ее союзником Беларусью», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Швеция готовится к войне из-за конфликта на Украине. Отмечается, что Стокгольм подготавливает к защите свою критическую инфраструктуру, поскольку шведское правительство опасается возможных ударов по ней.