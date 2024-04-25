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13:12, 25 апреля 2024Мир

Соратника Ле Пен обвинили в пытках мигрантов

Соратника Марин Ле Пен Леггери обвинили в пытках мигрантов
Фабрис Леггери

Фабрис Леггери. Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Соратника французского политика Марин Ле Пен, бывшего куратора европейского агентства по безопасности границ (Frontex) Фабриса Леггери обвинили в преступлениях против человечности и пытках мигрантов. Об этом сообщает агентство Euractiv.

«Беспокойство связано с поданной Лигой прав человека (LDH) и ассоциацией защиты мигрантов "Утопия 56", в которой утверждается, что Леггери является соучастником преступлений против человечности и пыток мигрантов в Средиземноморье и Эгейском море, в то время как он курировал работу Frontex», — сообщает агентство.

Авторы материала отметили, что обвинение заключается в содействии или прикрытии возвращения лодок с мигрантами греческими властями обратно в Турцию и в перехвате ливийской береговой охраной лодок с мигрантами, пытающимися добраться до Италии.

Ранее Конституционный суд Франции признал дискриминационным новый иммиграционный закон президента Эммануэля Макрона о депортации мигрантов и отменил его действие. Этот закон французский лидер согласовал с партией Ле Пен «Национальное объединение».

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      Дарья Устьянцева
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