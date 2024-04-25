Стала известна причина одобрения Конгрессом пакета помощи Украине

WP: США согласовали помощь ВСУ благодаря тайным переговорам с республиканцами

Американский законопроект о выделении масштабного пакета военной помощи общей суммой 61 миллиард долларов был одобрен благодаря тайным переговорам действующего президента США Джо Байдена с республиканцами, ранее выступавшими против этого решения. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post (WP).

Отмечается, что подобные встречи представителей Демократической партии с республиканцами, и особенно со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, проводились с февраля. В конечном итоге их удалось убедить аргументами о том, что крупный пакет помощи предотвратит усиление амбиций России и окажет существенное влияние на европейских союзников.

Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов в виде поставок боеприпасов, ракет, бронетехники и транспорта, а также стрелкового вооружения.

