Стало известно о сроке наказания для третьего фигуранта дела замминистра обороны

Третьему фигуранту дела замминистра обороны Иванова грозит до 15 лет колонии

Бизнесмену Александру Фомину, который является третьим фигурантом в уголовном деле в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, грозит до 15 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, Фомин проходит обвиняемым по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ. Ее санкция предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет. Столько же лет лишения свободы грозит и самому Иванову.

25 апреля суд в Москве арестовал бизнесмена до 23 июня. Следствие полагает, что Фомин, будучи в доверительных отношениях с Ивановым, оказал ему и предпринимателю Бородину услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, а также работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий.

Позднее стало известно, что Фомин является совладельцем строительной компании «Олимпситистрой» и отеля «Бригантина» в Калужской области. В 2023 году доход «Олимпситистрой» достиг 65 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила 11 миллиардов рублей.

В 2021 году третий фигурант дела получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени лично от Тимура Иванова за строительство медицинских центров и застройку Мариуполя.