Связанный с ЧВК «Вагнер» канал обратился к Бастрыкину после ареста зама Шойгу

Связанный с ЧВК «Вагнер» канал поблагодарил главу СКР после ареста зама Шойгу

Связанный с ЧВК «Вагнер» канал поблагодарил главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина после ареста Тимура Иванова — заместителя министра обороны Сергея Шойгу. Комментарий по этому поводу был размещен в Telegram.

В опубликованном посте Иванова назвали «коррупционером государственного масштаба». «Благодаря руководимому вами ведомству была пресечена утечка из государственной казны огромных материальных средств, которые так необходимы сейчас для поддержания экономической стабильности страны в то время, когда идет огромное давление со стороны недружественных нам стран», — говорится в тексте.

По мнению вагнеровцев, арестованный замглавы Минобороны своей деятельностью «нанес не только колоссальный ущерб армии, но и всему российскому народу».

До этого стало известно, что следователи ищут сообщников арестованного и помещенного в СИЗО Иванова, а также устанавливают новые эпизоды уголовного дела.

Тимур Иванов, получивший в 2016 году назначение на пост замминистра обороны, был ответственен за работу военно-строительного комплекса. Его задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

При этом Иванов не признал свою вину.