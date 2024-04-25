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20:03, 25 апреля 2024Наука и техника

В России разработают «убийц мостов»

«Известия»: в России разрабатывают линейку плавающих ударных беспилотников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские специалисты разрабатывают линейку плавающих ударных беспилотников, которые позволят уничтожать мосты, понтонные переправы, плотины и гидроэлектростанции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

В линейку «убийц мостов» войдет несколько аппаратов, которые будут отличаться массой боевой части и дальностью плавания. Отмечается, что дроны смогут действовать на поверхности и под водой, на реках, озерах и в прибрежных морских районах. Также они будут самостоятельно менять глубину. Часть изделий еще разрабатывают, а отдельные образцы уже ожидают испытаний. Плавающие дроны поступят на вооружение инженерных войск.

Председатель военно-научного комитета инженерных войск Вооруженных сил России Максим Кривошеев в начале апреля рассказал «Известиям», что военные совместно с промышленностью разрабатывают новые образцы инженерного вооружения на основе технологий удаленного доступа.

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«Это не только беспилотные летательные аппараты, которые применяются для минирования и для поражения фортификационных сооружений противника, но и робототехнические комплексы, которые используются в режиме камикадзе. Мы также работаем над созданием средств надводного базирования для поражения гидротехнических сооружений, мостов и переправ противника», — сказал он.

В январе управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил о подготовке мощностей для серийного производства безэкипажных катеров типа «Одуванчик», которые смогут нести 600 килограммов боевой нагрузки.

ЖЗЛ
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