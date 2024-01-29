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14:22, 29 января 2024Наука и техника

В России подготовили производство безэкипажных «Одуванчиков»

KMZ подготовил мощности для серийного производства морских дронов «Одуванчик»
Михаил Даниленко

Михаил Даниленко. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мощности холдинга KMZ подготовили для серийного производства безэкипажных катеров типа «Одуванчик». Об этом управляющий директор компании Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

Отмечается, что KMZ должен перейти к серийному производству морских дронов для Минобороны России в этом году. Первая опытная партия аппаратов проходит испытания в зоне проведения специальной военной операции.

«Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», — сказал Даниленко.

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Он добавил, что серийное производство аппаратов начнется в случае положительных результатов их испытаний.

В декабре в KMZ сообщили, что первому морскому дрону, который отправили на испытания, дали рабочее название «Быстроходный безэкипажный катер-носитель (ББКН) "Одуванчик"».

В ноябре стало известно, что безэкипажный катер способен атаковать как морские цели, порты и морские военные базы. Дрон несет боевую нагрузку до 600 килограммов.

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      Даниил Иринин
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