В России подготовили производство безэкипажных «Одуванчиков»

KMZ подготовил мощности для серийного производства морских дронов «Одуванчик»

Мощности холдинга KMZ подготовили для серийного производства безэкипажных катеров типа «Одуванчик». Об этом управляющий директор компании Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

Отмечается, что KMZ должен перейти к серийному производству морских дронов для Минобороны России в этом году. Первая опытная партия аппаратов проходит испытания в зоне проведения специальной военной операции.

«Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», — сказал Даниленко.

Он добавил, что серийное производство аппаратов начнется в случае положительных результатов их испытаний.

В декабре в KMZ сообщили, что первому морскому дрону, который отправили на испытания, дали рабочее название «Быстроходный безэкипажный катер-носитель (ББКН) "Одуванчик"».

В ноябре стало известно, что безэкипажный катер способен атаковать как морские цели, порты и морские военные базы. Дрон несет боевую нагрузку до 600 килограммов.