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07:33, 25 апреля 2024Россия

В России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения редкой болезни

Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России зарегистрировали первый в мире препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что лекарственное средство показало высокий профиль эффективности и безопасности. После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство. Разработкой препарата, в частности, занимались ученые РНИМУ имени Пирогова и Института РАН биоорганической химии имени Шемякина и Овинникова.

«Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается, без снижения активности иммунной системы организма в целом», — пояснили Минздраве.

Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань человека и суставы его организма за инородные тела. На этом фоне возникает боль и скованность в позвоночном отделе, что может привести к ограничениям в подвижности. В европейской расе болезнь встречается с частотой 0,1—0,2 процента, пик заболеваемости приходится на возраст от 25 до 35 лет.

Ранее Минздрав зарегистрировал аналог одного из самых дорогих препаратов в мире — аналог спинразы для терапии всех типов спинально-мышечной атрофии СМА. Лекарственное средство будет выпускать компания «Генериум».

ЖЗЛ
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