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10:53, 25 апреля 2024Бывший СССР

В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении

Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за паники

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило под Очеретино неподготовленных солдат из-за быстрого продвижения российских военных. На признаки паники в действиях украинской армии на авдеевском направлении указали колумнисты американского журнала Forbes.

«[ВСУ] бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина 100-ю механизированную бригаду. Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии, и, похоже, оно не способоно, действуя в соответствии с приказами командования, оказать помощь на передовой», — отмечает журналист из США Дэвид Экс.

Экс добавил, что потеря Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ на авдеевском направлении.

Ранее на Украине назвали действия руководства 115-ой механизированной бригады ВСУ причиной провала обороны войск республики в Очеретино.

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      Глеб Палехов
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