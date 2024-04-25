В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении

Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за паники

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило под Очеретино неподготовленных солдат из-за быстрого продвижения российских военных. На признаки паники в действиях украинской армии на авдеевском направлении указали колумнисты американского журнала Forbes.

«[ВСУ] бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина 100-ю механизированную бригаду. Это подразделение — одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии, и, похоже, оно не способоно, действуя в соответствии с приказами командования, оказать помощь на передовой», — отмечает журналист из США Дэвид Экс.

Экс добавил, что потеря Очеретино может привести к коллапсу обороны ВСУ на авдеевском направлении.

Ранее на Украине назвали действия руководства 115-ой механизированной бригады ВСУ причиной провала обороны войск республики в Очеретино.