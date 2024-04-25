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19:50, 25 апреля 2024Россия

Власти предупредили о стрельбе жителей российского города

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил жителей о тренировках со стрельбой

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В Севастополе российские военнослужащие будут проводить тренировки со стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, тренировки будут проходить до 21:00 по московскому времени. Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проведут в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес.

Губернатор также заверил жителей, что в Севастополе все спокойно.

В начале апреля Развожаев предупреждал жителей Севастополя об учениях с применением бомбометов. «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», — сообщал он.

ЖЗЛ
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