Власти предупредили о стрельбе жителей российского города
Губернатор Севастополя Развожаев предупредил жителей о тренировках со стрельбой
В Севастополе российские военнослужащие будут проводить тренировки со стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, тренировки будут проходить до 21:00 по московскому времени. Тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проведут в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес.
Губернатор также заверил жителей, что в Севастополе все спокойно.
В начале апреля Развожаев предупреждал жителей Севастополя об учениях с применением бомбометов. «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», — сообщал он.