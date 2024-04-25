Экс-разведчик Франции Чинкуини: Запад стремится ослабить Россию на Украине

Бывший полицейский, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал, какой цели добивается Запад на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Чинкуини назвал цель Запада на Украине и подчеркнул, что страны стремятся ослабить Россию. Именно поэтому спецоперация стала необходимостью, отметил он.

«Запад поддерживает союзы, чтобы ослабить тех, кого он считает врагами: Россию, Китай, активистов панафриканизма и, в конечном итоге, "весь остальной мир" с целью увековечить свою гегемонию, которая, тем не менее, обречена на окончание по причинам демографии и развития», — отметил он.

Ранее Чинкуини раскрыл число наемников, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, не менее 75 военнослужащих были ранены.